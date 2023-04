Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Tag der Familie: Grosser Event von SOS-Kinderdorf am 12. Mai in Bern

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Am Freitag, 12. Mai 2023 feiert SOS-Kinderdorf Schweiz von 14 bis 18 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern den “Tag der Familie”. Direkt vor dem Bundeshaus wird ein farbenfrohes Fest mit Musik, Märchenstunde, sportlichen Aktivitäten und Gastronomie organisiert. Aber es wird auch politische Reden geben, welche die Kinderrechte zum Thema haben.

Bern – „Familien bilden den Kern unserer Gesellschaft wie auch unserer Arbeit. Wir setzen uns weltweit dafür ein, dass jedes Kind in einem liebevollen Zuhause und familiären Strukturen aufwachsen kann. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Familien einen unterhaltsamen, spannenden und aktiven Nachmittag verbringen“, so Alain Kappeler, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Schweiz. Die Kinderhilfsorganisation organisiert am Freitag, 12. Mai 2023 ein vielseitiges Familienprogramm auf dem Berner Bundesplatz. Highlights sind Auftritte von Eurovisions-Teilnehmer und SOS-Botschafter Paolo Meneguzzi, das Kindertheater mit Tante Carmen sowie Street-Racket mit den SOS-Botschafter:innen Marco Wölfli, Goalie-Legende des BSC YB, und dem Ehepaar Michèle und Manu Burkhart (Divertimento). Als weitere sportliche Aktivität gibt Coach Sam von savo.ch ein Kids-Training und auch Globi sorgt vor Ort für Spass und Unterhaltung. Für die Kleinsten wird eine grosse Wägelibahn aufgebaut. Essensstände mit internationalen Speisen aus den Fokusländern von SOS-Kinderdorf Schweiz und eine Bar mit nichtalkoholischen Getränken laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Wer sein ausgedientes Handy mitbringt, kann dies in der Mobile Aid Box von Swisscom abgeben und klimafreundlich entsorgen. Den Erlös aus der Verwertung der alten Smartphones spendet Swisscom seit über zehn Jahren an SOS-Kinderdorf Schweiz. Seit Beginn des Kreislaufwirtschafts-Programms Mobile Aid im Jahr 2012 wurden eine Million alte Geräte zurückgebracht. Damit konnten bereits fünf Millionen Mahlzeiten für Kinder in Not finanziert werden.

Spielerischen Mittelpunkt des Events bildet das Leiterlispiel von SOS-Kinderdorf Schweiz, das im Grossformat auf dem Bundesplatz ausgelegt wird und vor Ort aktiv gespielt werden kann. Mittels QR-Codes auf dem Spielbrett wird interaktiv Wissen über die Arbeit und Wirkung von SOS-Kinderdorf vermittelt. Der Tag ist jedoch auch Anlass, um auf die Bedeutung der Kinderrechte hinzuweisen. Die UN-Kinderrechtskonvention ist die Basis der Arbeit von SOS-Kinderdorf. Die Kinderhilfsorganisation fordert gegenüber Regierungen und internationalen Gremien:

Kein Kind darf diskriminiert werden

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz, Bildung und Gesundheitsversorgung

Das Wohl von Kindern hat immer Vorrang

Kinder müssen angehört werden und dürfen mitreden

Ihre Sicht auf diese Thematik wird Flavia Wasserfallen, Nationalrätin und Präsidentin des Schweizerischen Fachverbandes Mütter- und Väterberatung, bei ihrer Rede auf dem Bundesplatz erläutern. Auf der Bühne am 12. Mai spricht zudem auch der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried.

Medienkontakt: Cornelia Krämer, Leiterin Kommunikation

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 64 E-Mail: medien@sos-kinderdorf.ch

SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch