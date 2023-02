Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

SOS-Kinderdorf leistet Nothilfe in Syrien

Bild-Infos

Download

Bern, 9. Februar 2023 – Tausende Familien sind mit den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien obdachlos geworden und benötigen dringend Unterkünfte, Nahrungsmittel, medizinische Hilfe, Hygieneartikel sowie Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen. Viele Kinder verlieren durch diese Katastrophe ihre Eltern oder wichtige Bezugspersonen. Hilfe ist dringend nötig. SOS-Kinderdorf ruft zum Spenden für die Erdbebenopfer auf.

SOS-Kinderdorf ist seit vielen Jahren in Syrien präsent. Die Stadt Aleppo lag dem Epizentrum am nächsten. Während die Mitarbeitenden und Begünstigten dort derzeit in Sicherheit sind, ist die Lage für viele andere Menschen in der Millionenstadt und ihrer Umgebung prekär. «Die täglich steigende Zahl der Todesopfer dieses Erdbebens bedeutet, dass viele Kinder durch diese Tragödie einen Elternteil oder eine Bezugsperson verlieren werden», erklärt Samer Khaddam, Nationaler Direktor von SOS-Kinderdorf in Syrien.

SOS-Kinderdorf appelliert an die Solidarität der Schweizer Bevölkerung, um die Betroffenen vor Ort mit dem Nötigsten zu versorgen. Es geht nun darum, den Zugang zu lebensrettenden Nahrungsmitteln sicherzustellen sowie denjenigen, die ihr Zuhause verloren haben oder verlassen mussten, eine sichere Unterkunft zu bieten. Die Bereitstellung von Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneartikeln sowie die medizinische Hilfe für physische und psychische Gesundheit gehören ebenfalls zu den Nothilfemassnahmen von SOS-Kinderdorf in Syrien.

Die Situation im Erdbebengebiet ist gravierend. SOS-Kinderdorf leistet vor Ort Nothilfe und ruft die Schweizer Bevölkerung zum Spenden auf.

Medienkontakt: Cornelia Krämer, Leiterin Kommunikation

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 64 E-Mail: medien@sos-kinderdorf.ch

SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch