Tourismusverband St. Anton am Arlberg

Arlberg Pickleball Championship – WPC EUROPEAN Finals

St. Anton am Arlberg/Tirol/Österreich (ots)

Trendsportart Pickleball hält in St. Anton am Arlberg Einzug - bei den WPC European Finals kämpfen die besten europäischen Pickleball Spieler:innen um den Turniersieg

Die Arlberg Pickleball Championship - WPC EUROPEAN Finals INVITATIONAL and OPEN feiert in St. Anton am Arlberg seine Weltpremiere und verspricht von 15. bis 17. Dezember 2023 sportliche Höchstleistungen, aufregende Spieltage und eine großartige Atmosphäre. Dieses neuartige Sportevent wird neben dem Tourismusverband St. Anton am Arlberg von Pro Pickleball Austria organisiert und in den nächsten fünf Jahren fixer Bestandteil im weltweiten Pickleball Turnier-Kalender sein. www.arlberg-pickleball.com

„Wo, wenn nicht dort, wo schon die Tennisstars Roger Federer und Novak Djokovic ihre Fans begeistert haben, soll sich die rasant entwickelnde Sportart Pickleball dem Sportland Tirol präsentieren. St. Anton am Arlberg lädt alle ein, dieses aufregende Event im Dezember hautnah mitzuerleben“, sagt Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg.

Pickleball – eine einzigartige Kombination aus Tennis, Tischtennis und Badminton – zählt in den USA zu den am schnellsten wachsenden Sportarten des Landes und gewinnt zunehmend an Popularität in Europa. Ähnlich wie bei den ATP/WTA-Finals im Tennis werden erstmalig die WPC EUROPEAN Finals INVITATIONAL and OPEN im Zuge der Arlberg Pickleball Championship in St. Anton am Arlberg von 15. bis 17. Dezember 2023 ausgetragen. Dabei messen sich beim Invitational-Turnier die 40 besten europäischen Pickleball Spieler:innen auf den Courts im Arlberg WellCom und kämpfen in fünf Kategorien um insgesamt 20.000 € Preisgeld. Neben den Profis werden beim Open-Turnier der Arlberg Pickleball Championship über 100 ambitionierte Athlet:innen ihr Können unter Beweis stellen. Die gesamte Veranstaltung kann kostenlos besucht werden, so dass in St. Anton am Arlberg jeder in den Pickleball Genuss kommt.

