Neue Valiant Geschäftsstelle in Muttenz eröffnet

Valiant erweitert ihre Präsenz im Baselbiet mit der Eröffnung der Geschäftsstelle in Muttenz. Mit der Einweihung des letzten Standorts schliesst Valiant die geografische Expansion im Rahmen der aktuellen Strategieperiode früher als geplant ab.

Die neue Geschäftsstelle befindet sich an der St. Jakob-Strasse 108c und ist mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Auto bestens erreichbar. In unmittelbarer Nachbarschaft von Gewerbebetrieben bietet Valiant sowohl Privatkundinnen und Privatkunden als auch Firmenkunden die gesamte Angebotspalette an. «Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden ist für uns zentral. Dabei entscheidet unsere Kundschaft, wie sie mit uns in Kontakt tritt. Wichtig ist uns, eine umfassende Beratung zu erbringen», so Geschäftsstellenleiter Bastian Himmelein. Er freut sich gemeinsam mit seinem Team auf den Austausch und die Begegnungen.

Persönliche Beratung und digitale Dienstleistungen verbinden

Die lila Bank setzt auch in Muttenz auf ihr innovatives Geschäftsstellenkonzept und bietet digitale Beratungsangebote an, welche die Abwicklung einfacher Bankgeschäfte für Kundinnen und Kunden im Alltag beschleunigen. Möglich wird dies dank modernster Technologie: So erfolgt der Empfang der Kundinnen und Kunden per Video. Vertiefte Gespräche zu Themen wie Vorsorge, Hypotheken oder Anlagen werden direkt mit den vor Ort tätigen Kundenberatenden geführt. Beratungstermine können jederzeit vereinbart werden und sind selbstverständlich auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.

Tag der offenen Tür

Einen ersten Blick auf die moderne Geschäftsstelle und ihre digitalen Möglichkeiten können Besuchende am Freitag, 1. Dezember 2023 von 16 Uhr bis 20 Uhr werfen. Valiant lädt Interessierte herzlich ein, die Räumlichkeiten zu betrachten, sich in der stimmigen Atmosphäre der lila Winterlounge zu verpflegen und im persönlichen Austausch das Valiant Team kennenzulernen.

Abschluss der geografischen Expansion

Im Rahmen der geografischen Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee eröffnet Valiant zwischen 2020 und 2024 14 zusätzliche Geschäftsstellen. Mit der Einweihung in Muttenz ist die Zielsetzung der lila Bank früher als geplant erreicht und alle 14 Geschäftsstellen sind eröffnet. Der Aufbau der geplanten 170 Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung, wird bis 2024 erfolgen.

