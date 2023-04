Changan Automobile

Changan Automobile stellt auf der Shanghai Auto Show seine Überseestrategie „Program Pacific" vor.

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 18. April wurde die mit Spannung erwartete Shanghai International Automotive Industry Exhibition 2023 in Shanghai, China, eröffnet. Changan Auto nahm an der Messe unter dem Motto „Advancing in All Domains, Changan Reaches the World" teil und gab seine bedeutende Überseestrategie „Program Pacific" bekannt, mit der das Unternehmen seine globale Expansion vorantreibt.

In den letzten Jahren hat die Initiative für eine Neue Seidenstraße chinesische Unternehmen dazu angehalten, Offenheit und Zusammenarbeit zu praktizieren und eine Entwicklung mit Win-Win-Charakter anzustreben. Nach jahrelanger harter Arbeit hat die Automobilindustrie von China weltweit Einfluss gewonnen. Führende chinesische Automobilunternehmen sind in der Lage und in der Position, die vor- und nachgelagerten Bereiche der Industriekette anzuführen, um neue Gebiete zu erschließen und weltweit zu florieren.

Auf der Shanghai Auto Show wurde die gesamte Palette der Produkte für neuartige Energieantriebe von Changan Auto ausgestellt, darunter S7, SL03, UNI-V iDD, UNI-K iDD, Z6 iDD und Lumin. Die Architekturen der Konzeptfahrzeuge VIIA und SDA wurden ebenfalls vorgestellt und demonstrierten die starken technischen Reserven und die zukunftsweisende Vision des Unternehmens, die den Aufbau einer Automobilmarke von Weltrang festigt.

Das Jahr 2023 ist für Changan Auto ein entscheidendes Jahr für die globale Entwicklung. Mit einer größeren Offenheit für die Zusammenarbeit will Changan Auto, das in China verankert ist und sich auf die ganze Welt ausdehnt, ein „chinesisches Wahrzeichen" schaffen, das auf der globalen Automobilbühne glänzt.

