Valiant Holding AG

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Altstetten

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Altstetten

Die geografische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee schreitet voran. Valiant erweitert ihr Geschäftsstellennetz um einen Standort und wird neu auch in Altstetten präsent sein.

Anfang Juli eröffnet Valiant ihre neue Geschäftsstelle im Zürcher Kreis 9. Der Standort an der Buckhauserstrasse 49 befindet sich in unmittelbarer Nähe des Letzigrund und inmitten vieler Gewerbebetriebe.

«Optimale Erreichbarkeit ist für uns sehr wichtig. Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden ist essenzieller Bestandteil unserer bedürfnisorientierten Beratung», so Geschäftsstellenleiter Valon Loki. Gemeinsam mit seinem Team freut er sich darauf, sowohl Privat- wie auch Geschäftskunden zu beraten. Er betont denn auch die strategische Bedeutung des Standorts im Rahmen der Expansion: «Altstetten ist ein pulsierendes Wohnquartier mit ursprünglich dörflichem Charakter. Gleichzeitig ist es aber auch Hauptsitz zahlreicher Firmen. Diese Mischung macht es einzigartig.»

Innovatives Konzept und persönliche Beratung

Valiant setzt auch in Altstetten auf ihr neuartiges Geschäftsstellenkonzept mit Videoempfang und Beratung vor Ort – digital oder analog, auf Wunsch auch ausserhalb der Öffnungszeiten. Das Team wird von Valon Loki geleitet. Der eidgenössisch diplomierte Finanzplaner und langjährige Valiant Kundenberater ist regional bestens vernetzt und war zuletzt stellvertretender Geschäftsstellenleiter in Oerlikon. Seit Juni 2022 ist er für den Aufbau des Standortes Altstetten zuständig.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,7 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 75 Auszubildende.