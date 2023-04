Valiant Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Valiant stärkt Vorsorge der Mitarbeitenden

Bern (ots)

Valiant leistet 2024 einen einmaligen Sonderbeitrag von 10 Mio. Franken zur Stärkung der Altersleistungen ihrer Mitarbeitenden.

Im Jahr 2024 feiert Valiant ihr 200-jähriges Jubiläum - die Wurzeln reichen bis 1824 zur Gründung der Ersparniskasse Murten zurück. Aus diesem Anlass hat Valiant zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität entschieden, im 2024 die Pensionskasse der Mitarbeitenden mit einem Sonderbeitrag von 10 Mio. Franken zu stärken. Valiant ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden auf eine stabile und gut aufgestellte Vorsorge zurückgreifen können. Der Betrag von 10 Mio. Franken wird im zweiten Quartal 2023 verbucht.

Ausblick

Für das laufende Jahr geht Valiant von einem höheren Konzerngewinn aus.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,7 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon 75 Auszubildende.