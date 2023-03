Valiant Holding AG

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Schaffhausen

Im Juni 2023 ist es soweit: Die geografische Expansion erreicht Schaffhausen – Valiant eröffnet ihre neue Geschäftsstelle und ist damit in 15 Schweizer Kantonen vertreten.

Am 3. Juni 2023 öffnen sich die Türen der neuen Valiant Geschäftsstelle in Schaffhausen. In der historischen Altstadt gelegen, ist der Standort an der Oberstadt 3 optimal erreichbar und in unmittelbarer Nähe vieler Geschäfte. «Wir haben in Schaffhausen ein gut durchmischtes und aktives Gewerbe», so Geschäftsstellenleiter Markus Häusermann. Gemeinsam mit seinem Team freut er sich darauf, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden zu beraten. Er betont denn auch die strategische Wichtigkeit des Standortes im Rahmen der geografischen Expansion: «Schaffhausen hat eine wichtige Zentrumsfunktion für die gesamte Region».

Innovatives Konzept und langjährige Erfahrung

Valiant setzt auch in Schaffhausen auf ihr modernes Geschäftsstellenkonzept mit Videoempfang und Beratung vor Ort. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, vertiefte Gespräche zu Themen wie Vorsorge, Hypotheken oder Anlagen direkt mit den vor Ort tätigen Kundenberatenden zu führen – auf Wunsch auch ausserhalb der Öffnungszeiten - oder per Video. Das Team wird von Markus Häusermann geleitet: Der 56-jährige Finanzexperte verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Bankbranche im Raum Zürich sowie in der Ostschweiz und ist regional bestens vernetzt. Bereits seit Juli 2022 ist er für den Aufbau des Standortes Schaffhausen zuständig.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,7 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 75 Auszubildende.