Valiant Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Verkauf von Liegenschaften

Bern (ots)

Valiant trennt sich von weiteren Immobilien.

Valiant hat mehrere Immobilien in Schöftland und in Steffisburg verkauft. Der aus dem Verkauf resultierende Buchgewinn von 25,2 Millionen Franken wird zur Stärkung des Eigenkapitals den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen.

Stabile Geschäftsentwicklung erwartet

Valiant kann sich auf eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis stützen und hat ein stabiles Geschäftsmodell. Für das Jahr 2022 erwartet Valiant einen Konzerngewinn leicht über dem Vorjahr.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon 70 Auszubildende.