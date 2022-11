Valiant Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Valiant mit erfolgreichem dritten Quartal 2022

Ein Dokument

Bern (ots)

Valiant setzt ihren Wachstumskurs fort und steigert den Konzerngewinn nach neun Monaten um 4,4 Prozent. Die geografische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee ist weiterhin auf Kurs.

Sowohl die stabile Entwicklung im Zinsengeschäft als auch das starke Ergebnis aus dem Handelsgeschäft tragen nach dem dritten Quartal 2022 zu einem 4,4 Prozent höheren Konzerngewinn von 92,5 Mio. Franken bei. Valiant steigert den Geschäftsertrag um 4,1 Prozent auf 329,9 Mio. Franken und erhöht den Geschäftserfolg um 3,0 Prozent auf 112,0 Mio. Franken. Die Umsetzung der Strategie verläuft erfolgreich. Mit der im dritten Quartal neu eröffneten Geschäftsstelle in Winterthur schreitet die Expansion voran, weitere Eröffnungen folgen. Das Programm zur Erhöhung der Rentabilität ist planmässig unterwegs.

Als eine der ersten Schweizer Retailbanken vollzog Valiant per 1. Juli 2022 den Ausstieg aus dem Negativzinsregime. Ebenso rasch reagierte die lila Bank mit einer Erhöhung der Zinsen bei den Spar- und Vorsorgekonten auf die veränderten Marktbedingungen im September 2022. "Valiant war auf diese Entwicklungen vorbereitet. Unsere Kundinnen und Kunden sollen von den Vorteilen der Zinserhöhungen direkt und unmittelbar profitieren. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung bestätigt uns in unserem Vorgehen. ", so Ewald Burgener, Valiant CEO.

Solides Zinsengeschäft im bewegten Marktumfeld

Mit einer Steigerung des Brutto-Erfolgs im Zinsengeschäft von 1,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode auf 259,1 Mio. Franken konnte die lila Bank ihre starke Position im Zinsengeschäft weiter festigen. Bis zum 30. September 2022 bildete Valiant ausfallbedingte Wertberichtigungen in der Höhe von 9,7 Mio. Franken. Daraus resultiert ein Netto-Zinserfolg von 249,3 Mio. Franken, was einem Plus von 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.

Stabile Erträge im Wertschriften- und Anlagegeschäft trotz herausfordernder Finanzmärkte

Den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöht Valiant um 13,8 Prozent auf 55,1 Mio. Franken. Diese Erhöhung basiert hauptsächlich auf einem Modellwechsel bei den Zahlkarten, wo sich die Verbuchungslogik geändert hat. Trotz der stark volatilen Finanzmärkte fallen die Kommissionserträge aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft mit 36,6 Mio. (+0,6%) stabil aus.

Übriger Erfolg und Geschäftsaufwand

Der übrige ordentliche Erfolg erhöht sich auf 10,3 Mio. Franken (+3,4 Prozent). Den Erfolg aus dem Handelsgeschäft steigert Valiant um 3,2 Mio. Franken (26,7 Prozent) auf 15,2 Mio. Franken. Diese Erhöhung ist insbesondere auf Devisentermintransaktionen zurückzuführen. Der Geschäftsaufwand erhöht sich gemäss Planung im Zusammenhang mit der Expansion um 6,1 Prozent auf 202,5 Mio. Franken. Der ausserordentliche Ertrag beläuft sich auf 1,9 Mio. Franken. Dieser resultierte grösstenteils aus der Veräusserung einer Liegenschaft.

Mehr Ausleihungen und Kundengelder

Die Kundenausleihungen übertreffen die Marke von 28 Milliarden Franken (28,3 Mia.), was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht. Damit wird das jährliche Wachstumsziel von 3 Prozent bereits nach drei Quartalen übertroffen. Seit 2017 sind 48 Prozent des Wachstums bei den Kundenausleihungen auf die neuen Standorte zurückzuführen. Die Kundengelder steigen um 0,5 Prozent auf 22,2 Milliarden Franken.

Programm zur Erhöhung der Rentabilität gut unterwegs

Valiant hat in diesem Frühjahr ihre Strategie bis 2024 um eine sechste strategische Stossrichtung erweitert. Um die Zielsetzung der Kostenreduktion ab 2024 von jährlich 12 bis 15 Mio. Franken zu erreichen, werden im gesamten Unternehmen über alle Bereiche Spar- und Optimierungsmassnahmen umgesetzt. Das Programm zur Erhöhung der Rentabilität schreitet planmässig voran. Bis Ende September 2022 wurden bereits 17 von den 23 geplanten Geschäftsstellen geschlossen und eine von insgesamt sechs Kundenzonen umgebaut.

Geografische Expansion auf Kurs

Die Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee verläuft ebenfalls planmässig. Valiant eröffnete im August 2022 mit Winterthur die vierte und Ende Oktober 2022 in Meilen die fünfte Geschäftsstelle im Kanton Zürich. Ende November 2022 werden in Uster die Türen aufgehen. Zwischen 2020 und 2024 eröffnet Valiant 14 zusätzliche Geschäftsstellen. Sie schafft 170 Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung.

Neue Valiant App

Seit September 2022 ist die neue Valiant App verfügbar. Die Überführung bestehender Kundinnen und Kunden erfolgt schrittweise. Nebst der verbesserten Nutzerführung überzeugt die App mit praktischen Funktionen. Um künftig noch mehr Bankgeschäfte selbstständig auf dem Smartphone zu ermöglichen, wird die neue App kontinuierlich weiterentwickelt.

Valiant leistet ihren Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs

Valiant legt Wert auf Nachhaltigkeit und berücksichtigt beim Einkauf möglichst nachhaltige Stromprodukte. Nebst der Sensibilisierung der Mitarbeitenden werden unter anderem die Raumtemperaturen in den Gebäuden reduziert, Gebäudebeleuchtungen möglichst ganz ausgeschaltet sowie Werbebildschirme in den Schaufenstern reduziert eingesetzt.

Stabile Geschäftsentwicklung erwartet

Valiant kann sich auf eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis stützen und hat ein stabiles Geschäftsmodell. Für das Jahr 2022 erwartet Valiant einen Konzerngewinn leicht über dem Vorjahr.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon 70 Auszubildende.