VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Luxusmarke Moncler verzichtet auf Tierpelz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Luxusmarke Moncler verzichtet auf Tierpelz

VIER PFOTEN begrüsst wegweisenden Entscheid gegen Tierquälerei

Zürich, 26. Januar 2022 – VIER PFOTEN begrüsst den Entscheid der Luxusmarke Moncler, auf die Verwendung von Echtpelz zu verzichten. Das italienische Unternehmen verpflichtet sich mit seinem Beitritt zum Fur Free Retailer-Programm, Tierpelz von speziell gezüchteten oder in freier Wildbahn gefangenen Tieren ab Herbst/Winter 2023 aus allen Kollektionen zu entfernen.

Moncler hatte als Folge der Zusammenarbeit mit dem Fur Free Alliance-Mitglied Lega Anti Vivisezione (LAV) am 25. Januar bekanntgegeben, künftig keinen Echtpelz mehr zu verwenden und dem globalen Fur Free Retailer-Programm der Fur Free Alliance, einem Zusammenschluss international führender Tier- und Umweltschutzorganisationen, beizutreten.

Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN begrüsst den Entscheid der italienischen Marke. Thomas Pietsch, Wildtier- und Pelzexperte bei VIER PFOTEN, sagt: «Mittlerweile unterstützen die Konsument:innen nicht nur Unternehmen, denen der Tierschutz am Herzen liegt, sie fordern ihn auch als integralen Bestandteil der Nachhaltigkeitspolitik ein. Der Kampf gegen die Verwendung von Pelz in der Mode ist noch lange nicht zu Ende, aber wir stellen erfreut fest, dass sich die Einstellung der Gesellschaft in rasantem Tempo ändert. Die grausame Praxis der Pelzzucht muss weltweit verboten werden. Dabei können Marken wie Moncler mit gutem Beispiel vorangehen.»

Joh Vinding, Vorsitzender der Fur Free Alliance, sagt: «Es wird immer deutlicher, dass die Konsument:innen und die Marken von heute nichts mit dem entsetzlichen Leiden von Tieren zu tun haben wollen, die für Pelzmode verwendet werden.»

Simone Pavesi, Managerin der italienischen Tierschutzorganisation LAV im Bereich tierleidfreie Mode, fügt hinzu: «LAV applaudiert Moncler für die verantwortungsvolle Entscheidung, Tierpelze dauerhaft aus seinen Kollektionen zu streichen. Unser Engagement für Moncler und alle Modeunternehmen geht weiter in Richtung neuer Ziele für eine immer nachhaltigere Mode und für den Schutz der Tiere.»

Bisher haben sich bereits mehr als 1’500 Marken weltweit gegen Pelzmode ausgesprochen und sind dem internationalen Fur Free Retailer-Programm beigetreten. Mit dem Verzicht auf Pelzmode setzen sie ein deutliches Zeichen, dass Pelz unweigerlich der Vergangenheit angehört. Moncler reiht sich damit in eine wachsende internationale Liste von Marken ein, die sich verpflichtet haben, Echtpelz aus ihren Kollektionen zu verbannen, darunter Armani, Gucci, Prada und der weltweit führende Online-Luxusmodeanbieter Yoox Net-a-Porter.

Die vollständige Liste der teilnehmenden Modeunternehmen finden Sie auf: http://www.furfreeretailer.com

Weitere Informationen zur Arbeit von VIER PFOTEN zum Thema Pelz finden Sie hier.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

----------

Fotos

Fotos und Filmmaterial dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und des Filmmaterials ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Copyright siehe Metadaten

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Sylvie Jetzer, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN Schweiz Enzianweg 4 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 sylvie.jetzer@vier-pfoten.orgsylvie.jetzer@vier-pfoten.org"/> www.vier-pfoten.ch