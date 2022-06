Valiant Holding AG

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Winterthur

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Winterthur

Valiant expandiert weiter und bezieht einen neuen Standort in Winterthur.

Am 22. August 2022 wird an zentraler Lage, am Untertor 27, ein neuer Valiant Standort eröffnet. Im Herzen von Winterthur werden bis zur Eröffnung Ende August 2022 die Räumlichkeiten umgebaut und es entsteht eine moderne Geschäftsstelle. Qualifizierte Mitarbeitende werden die Kundinnen und Kunden umfassend betreuen: «Wir freuen uns darauf, sowohl unser Fachwissen in allen Finanzbelangen kompetent einzusetzen, als auch unsere Kenntnisse der Region einzubringen», so Ralph Rüegg, Geschäftsstellenleiter Winterthur.

Versierter Geschäftsstellenleiter aus der Region

Betriebsökonom Ralph Rüegg übernimmt den Aufbau und die Leitung der neuen Geschäftsstelle. Der 52-Jährige verfügt über langjährige Berufserfahrung als Geschäftsstellenleiter, als Führungsperson und in der Kundenberatung. Auf dem Bankenplatz Winterthur und in der Region ist er bestens vernetzt. Rüegg wohnt im nahen Matzingen, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Umzug Unternehmenskunden

Bereits seit 2019 ist Valiant für die Unternehmenskunden in Winterthur präsent. Mit dem Umzug vereint Valiant die gesamte Dienstleistungspalette für alle Kundinnen und Kunden unter einem Dach. Valiant will als schweizweit tätige Bank die Beratung von mittelgrossen Unternehmen in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Geleitet wird das Team – als Teil der Region Unternehmenskunden Zürich-Ostschweiz – von Christian Friedrich. Der 44-jährige gebürtige Ostschweizer, der seit langem im Kanton Zürich tätig ist, verfügt neben einem Betriebswirtschaftsstudium über langjährige Bankerfahrung – insbesondere im Firmenkundengeschäft. Er freut sich, die Kundschaft gemeinsam mit dem Team von Ralph Rüegg zu betreuen.

Beratung je nach Bedürfnis

Valiant setzt auch in Winterthur auf ihr innovatives Geschäftsstellenkonzept. Kundinnen und Kunden werden per Video empfangen und je nach Bedürfnis betreut. Sie können wählen, ob sie an einem physischen Termin, per Video oder telefonisch beraten werden möchten. Kleinere Anliegen können sie in der privaten Selbstbedienungszone der Geschäftsstelle erledigen. Kundenberatende sind vor Ort und begleiten die Kundinnen und Kunden je nach Bedarf auch persönlich. «Uns ist es sehr wichtig, dass wir einerseits die persönliche Beratung und andererseits auch die digitalen Kanäle bedürfnisorientiert anbieten können», erklärt Ralph Rüegg und ergänzt: «Für vertiefte Beratungen sind wir für unsere Kundinnen und Kunden auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten da».

Vierte Geschäftsstelle im Kanton Zürich

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ihre Präsenz in den Regionen ausbaut: Valiant expandiert weiter und eröffnet von 2020 bis 2024 schweizweit 14 neue Geschäftsstellen, davon sieben im Kanton Zürich. Nach den Eröffnungen in Oerlikon, Bülach und Wädenswil bezieht Valiant in Winterthur ihre vierte Geschäftsstelle im Kanton Zürich. In den kommenden Monaten werden weitere Eröffnungen an den Standorten Meilen, Uster und Altstetten folgen. Für diese neuen Geschäftsstellen hat Valiant bereits Lokalitäten gefunden.

Weitere Informationen: www.valiant.ch/winterthur

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,4 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.