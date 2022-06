Valiant Holding AG

Valiant schafft Negativzinsen ab

Ein Dokument

Valiant schafft Negativzinsen ab

Ab 1. Juli 2022 verzichtet Valiant bei ihren Privat- und Firmenkunden auf die Verrechnung von Negativzinsen. Damit macht die lila Bank einen grossen Schritt und vollzieht als eine der ersten Schweizer Retailbanken zugunsten ihrer Kundinnen und Kunden den Ausstieg aus dem Negativzinsregime.

Mit dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins von -0.75% auf -0.25% zu erhöhen, ist in der Schweiz ein erster Schritt in der Zinswende erfolgt.

Valiant geht einen Schritt weiter und antizipiert mit der vollständigen Aufhebung von Negativzinsen bei ihren Privat- und Firmenkunden den absehbaren Ausstieg aus dem Negativzinsregime in der Schweiz. Die lila Bank gehört mit der vollständigen Aufhebung von Gebühren auf Guthaben von Privat- und Firmenkunden zu den ersten Schweizer Retailbanken.

Valiant CEO Ewald Burgener meint dazu: «Negativzinsen für Privat- und Firmenkunden werden in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Deshalb haben wir uns für die entsprechende Aufhebung bei diesen Kundinnen und Kunden entschieden.»

Für das laufende Jahr geht Valiant von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus und erwartet einen Konzerngewinn, der leicht über jenem des Vorjahres liegt.



Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,4 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.