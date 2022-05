Valiant Holding AG

Generalversammlung Valiant: Alle Anträge angenommen – Marion Khüny und Dr. Roland Herrmann neu im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung der Valiant Holding AG vom 18. Mai 2022 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates deutlich zugestimmt. Die Dividende liegt weiterhin bei 5 Franken pro Aktie. Marion Khüny und Dr. Roland Herrmann wurden als neue Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.

Stabile Dividende

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der Generalversammlung der Valiant Holding AG eine Dividende von unverändert 5 Franken pro Aktie genehmigt. Die Ausschüttungsquote beträgt 64,1 Prozent und liegt im vom Verwaltungsrat vorgegebenen Zielband von 50 bis 70 Prozent. Insgesamt werden 78,96 Mio. Franken an die Aktionäre ausbezahlt.

Wechsel im Verwaltungsrat

Nicole Pauli und Jean-Baptiste Beuret verzichteten an der Generalversammlung wie bereits angekündigt auf eine Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt beiden für ihr grosses, geschätztes und langjähriges Engagement für Valiant und wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute.

Die Generalversammlung hat Marion Khüny und Dr. Roland Herrmann als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Marion Khüny bekleidete leitende Funktionen insbesondere im Risikomanagement bei verschiedenen europäischen Banken. Seit 2017 ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der Erste Group Bank AG. Zudem ist sie als selbstständige Beraterin unter anderem beim britischen Fintech-Unternehmen Oaknorth tätig.

Roland Herrmann weist eine langjährige Führungslaufbahn in Banken, aber auch im Gewerbe und im Handel auf. Er kann auf insgesamt 17 Jahre Erfahrung in verschiedenen Geschäftsleitungsfunktionen bei Schweizer Banken zurückblicken. Von 2012 bis 2020 war er bei der Neuen Aargauer Bank tätig, zuerst als CFO und ab 2016 als CEO. Er ist heute als Unternehmer und unabhängiger Verwaltungsrat aktiv.

Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Generalversammlung von Valiant sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/gv

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,4 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.