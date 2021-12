Valiant Holding AG

Roland Graf wird Leiter der Valiant Vermögensberatung Nordwestschweiz

Bild-Infos

Download

Bern, 15. Dezember 2021

Roland Graf wird Leiter der Valiant Vermögensberatung Nordwestschweiz

Valiant verstärkt die Vermögensberatung fachlich und personell. Anfang Januar 2022 übernimmt Roland Graf die Leitung der Region Nordwestschweiz.

Anfang Januar 2022 startet Roland Graf bei Valiant als Leiter Vermögensberatungskunden der Region Nordwestschweiz. Er baut im Sinn der Expansionsstrategie von Valiant ein Team für die Vermögensberatung in Basel auf, das Kundinnen und Kunden in der ganzen Region betreut.

Roland Graf ist 48-jährig und bringt 20 Jahre Bankerfahrung im Raum Basel mit. So arbeitete er in den Jahren 2009 bis 2018 als Executive Director im Wealth Management bei der UBS und von 2018 bis heute bei der Basler Kantonalbank als Leiter vermögende Privatkunden. Roland Graf ist eidgenössisch diplomierter Bankwirtschafter und hat ein Masterprogramm im Bereich Wealth Management der Universität Bern-Rochester absolviert. Er wohnt mit seiner Familie in Magden im Kanton Aargau und ist in der Nordwestschweiz bestens vernetzt.

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an rund 100 Standorten in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.