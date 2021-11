Valiant Holding AG

Nicole Pauli verlässt Valiant Verwaltungsrat

Medienmitteilung, 15. November 2021

An der kommenden Generalversammlung vom 18. Mai 2022 tritt Nicole Pauli nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Valiant an.

Nicole Pauli wird im Januar 2021 Managing Director der AMAG Leasing AG und wird in diesem Zusammenhang ihre Verwaltungsratsmandate in geordnetem Rahmen abgeben. Sie ist seit Mai 2017 Mitglied des Verwaltungsrats von Valiant. Zudem leitet sie den Prüfungs- und Risikoausschuss. Der Valiant Verwaltungsrat bedauert ihren Austritt und dankt ihr schon jetzt für die gute Zusammenarbeit und ihre wertvollen Dienste für Valiant.

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

