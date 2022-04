LID Pressecorner

«Qui cresce un record del mondo»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 27 aprile 2022

«Qui cresce un record del mondo»

L'Unione Svizzera dei Contadini festeggia il suo 125° anniversario con diverse attività, tra cui quella di cucinare dei rösti da record mondiale in autunno in Piazza federale. Le patate che sanciranno questo record cresceranno durante l'estate in ogni Cantone in installazioni mobili come grandi sacchi (BigBags), aiuole sopraelevate o palette di legno con la spondina, riconoscibili da un elemento visivo ricorrente con la scritta «Qui cresce un record del mondo».

L'Unione Svizzera dei Contadini (USC) festeggia quest'anno il suo 125° anniversario. Per questo importante giubileo ha preparato alcune simpatiche idee. Durante tutto l'anno svolgerà diverse attività con le organizzazioni affiliate, i collaboratori e la popolazione svizzera. Il clou dell'anno dell'anniversario sarà un grande evento, che l’USC organizzerà il 19 settembre in concomitanza con l'annuale «Sichlete» dell’Unione dei contadini bernesi. Nell'ambito di questo evento, l'USC punta a stabilire un record del mondo. Infatti, si cercherà di preparare in una padella gigante uno dei piatti tipici nazionali svizzeri – i rösti – nella sua versione più grande in assoluto da sempre. Le patate per l’occasione cresceranno durante tutta l'estate in ogni angolo della Svizzera.

Questo record mondiale sta attualmente crescendo in piccoli e grandi «orti» di tutti i Cantoni. Le patate germogliano nei parchi pubblici o in installazioni mobili come BigBags, aiuole sopraelevate o palette di legno con la spondina. A volte stanno in città, a volte li si possono scoprire inaspettatamente nel mezzo di una rotonda. Naturalmente, le patate vanno accudite e curate fino alla raccolta, che si terrà a settembre per opera delle Unioni di contadini cantonali e quindi da numerose contadine e contadini. Il 19 settembre, le patate saranno portate a Berna per questo gioioso evento culinario, dove i rösti da record mondiale saranno cucinati per i passanti su Piazza federale. A far da cornice all'evento verranno proposte molte altre attività interessanti, come bancarelle, fattoria delle avventure, percorsi didattici e offerte di ristorazione.

In termini di comunicazione, la campagna sarà associata in tutti i Cantoni ad un elemento visivo ricorrente con lo slogan «Qui cresce un record del mondo». Maggiori informazioni sulle località partecipanti e sul progetto sono disponibili su www.qui-cresce-un-record-del-mondo.ch. Questo record è sostenuto, oltre che dalle Unioni cantonali dei contadini, anche da RICOTER Erdaufbereitung AG, kartoffel.ch e dall'Associazione svizzera dei produttori di patate.

Per ulteriori domande: Unione Svizzera dei Contadini, Urs Schneider, sostituto direttore, cellulare 079 438 97 17 Unione Svizzera dei Contadini, Laurence Bovet, Dipartimento di comunicazione, cellulare 079 686 46 40 www.sbv-usp.ch