Universität St. Gallen

ChatGPT: Stärken und Schwächen

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Texte zusammenfassen, Lieder schreiben oder Codes in verschiedenen Programmiersprachen erzeugen: Der Chatbot ChatGPT von OpenAI stellt bisherige digitale Assistenten in den Schatten. Prof. Dr. Siegfried Handschuh vom Institute of Computer Science (ICS-HSG) der Universität St.Gallen erklärt im Videobeitrag, wie die KI hinter der Anwendung funktioniert, welche Schwächen und Potenziale sie hat und ob sie in Zukunft sogar wissenschaftliche Durchbrüche ermöglichen kann.

Für Hintergrundgespräche und Interviews steht Siegfried Handschuh gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Prof. Dr. Siegfried Handschuh, Institute of Computer Science (ICS-HSG)

+41 71 224 34 41, siegfried.handschuh@unisg.ch

Bild: Adobe Stock / gguy

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.linkedin.com/school/university-of-st-gallen www.twitter.com/HSGStGallen www.youtube.com/HSGUniStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus – Das Unimagazin für Tablets und Smartphones: www.hsgfocus.unisg.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.