Öffentliche Vorlesungen im Herbstsemester 2022: Reflexion und kreativer Austausch

Im Herbstsemester 2022 dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf 35 öffentliche Vorlesungen der Universität St.Gallen (HSG) freuen. Die Themen dieses Semesters laden ein zum kritischen Nachdenken, wie auch kreativen Austausch.

In mehreren Vorlesungen teilen Professorinnen und Professoren sowie externe Dozierende ihr Wissen und Gespür für die prägenden Themen dieser Zeit – so hat auch der Krieg in der Ukraine im Vorlesungsprogramm des Herbstsemesters 2022 Eingang gefunden. Verschiedene Vorlesungen befassen sich direkt oder indirekt mit den Ereignissen im Herzen Europas: beleuchtet werden u.a. die internationale Politik, das Selbstbestimmungsrecht von Völkern und die Transformationszeit der 1990er-Jahre in Osteuropa, sowie deren Relevanz für die heutigen Ereignisse. Neben diesem Schwerpunkt präsentiert sich das öffentliche Vorlesungsprogramm in der gewohnten thematischen Breite. Das Programm startet am 19. September 2022.

Weitere Informationen finden Sie in der angehängten Medienmitteilung.

Kontakt für Rückfragen:

Prof. Dr. Florian Wettstein, Delegierter des Rektors für das öffentliche Programm

+41 71 224 31 45, florian.wettstein@unisg.ch

