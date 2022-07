Markus Binkert von SWISS zu Gast bei «Meet the CFO»

Universität St. Gallen

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Markus Binkert von SWISS zu Gast.

Markus Binkert wurde mitten in der grössten Krise zum CFO der SWISS berufen. Im März 2020 standen die Räder der Flugindustrie still. Viele Staaten hatten aufgrund von Corona einen Lockdown beschlossen, die Mobilität wurde auf ein Mindestmass beschränkt. Die Folge: wegbrechende Umsätze, ausbleibende Einnahmen, die Liquidität war in Gefahr. Als er gefragt wurde, ob er in dieser Situation die Rolle des Finanzchefs übernehmen würde, kannte er die SWISS bereits aus dem Effeff. In verschiedenen Marketing- und Sales-Rollen war er seit 2005 bei der Swiss beschäftigt – zuletzt fünf Jahre als Chief Commercial Officer in der Geschäftsleitung, bevor er in gleicher Rolle 2019 an den Flughafen München wechselte. Doch mit der Pandemie fielen die Marketingaktivitäten schlagartig weg. Die Frage nach der Jobveränderung kam im richtigen Moment. Wie es war, in dieser Ausnahmesituation das finanzielle Ruder zu übernehmen und ob er den Job inzwischen ganz entspannt ausfüllt, das diskutieren Florian Hohmann und Dirk Schäfer in dieser Folge des Podcasts «Meet the CFO» mit Markus Binkert.

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

