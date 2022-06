Universität St. Gallen

Wie viel Text benötigen wirkungsvolle Bildkampagnen?

Wir leben in einer zunehmend visuell dominierten Welt. In den sozialen Medien, aber auch in Werbekampagnen wird heute in erster Linie bildlich kommuniziert. Text verschwindet allmählich. Das hat Konsequenzen, wie eine neue Studie unter Mitwirkung der Universität St.Gallen (HSG) herausgefunden hat. Diese untersuchte den Einfluss von erklärenden Textbestandteilen bei Umweltkampagnen auf deren Wirkungskraft. Studienautorin Dr. Fabienne Bünzli des Instituts für Medien- und Kommunikationsmanagement (MCM-HSG) erklärt im Videobeitrag, wie Zufriedenheit oder Frustration bei den Betrachtenden einer Kampagne ausgelöst werden.

Die Studie habe gezeigt, «je mehr das geschriebene Wort in einer Umweltkampagne die Bedeutung des Bildes erklärt, umso mehr fühlen sich die Leute auch geleitet in Ihrer Interpretation», so Fabienne Bünzli. Diese Interpretationsführung stärke die Überzeugungskraft der Kampagne sowie die positive Einstellung dieser gegenüber.

Die Studie «The persuasive effects of verbal anchoring and visual complexity» steht auf der Forschungsplattform Alexandria zum Download zur Verfügung: www.alexandria.unisg.ch

Fabienne Bünzli, Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St.Gallen ( MCM-HSG)

fabienne.buenzli@unisg.ch

