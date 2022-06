Universität St. Gallen

Zur Entstehung von Märkten

Märkte waren nicht schon immer und überall die dominierende Wirtschaftsform. Obschon Menschen physische Güter bereits vor 3000 Jahren austauschten, traten Märkte ihren globalen Siegeszug erst im 15. Jahrhundert an. Prof. Dr. Patrik Aspers von der School of Humanities and Social Sciences der Universität St.Gallen (SHSS-HSG) erläutert im Interview, welche Grundvoraussetzungen es für ihre Entstehung benötigt.

Ob durch bewusste Organisation, beispielsweise bei Börsen, oder durch spontane Selbstorganisation von Individuen – für die Entstehung von Märkten zentral seien eine Vorstellung von Eigentum, ein gewisses Vertrauen und bestimmte Regeln, nach welchen gehandelt wird.

