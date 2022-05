Universität St. Gallen

Dies academicus 2022 – die Zukunft der Universität neu denken

Der traditionelle Dies academicus fand am Samstag nach zwei virtuellen Feiern wieder auf dem Campus der Universität St.Gallen (HSG) statt. Gefeiert wurde mit Universitätsangehörigen und Gästen aus Politik, Wissenschaft und Bevölkerung.

Kurze Videos liessen das HSG-Jahr 2021 bis 2022 Revue passieren, drei Ehrendoktorate wurden verliehen sowie drei Persönlichkeiten in den Ehrensenat aufgenommen. Im Rahmen des Dies academicus wurden auch HSG-Forschende mit HSG Impact Awards ausgezeichnet, die mit ihren Projekten einen besonders wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Zuletzt ging der Latsis-Preis an Nachwuchsforscherin Prof. Jamie Gloor, Ph.D., sowie der HSG Kulturpreis an das Solidaritätshaus St.Gallen.

Das kommende Jubiläumsjahr, 125 Jahre HSG, solle ein Jahr des Feierns, aber ebenso ein Jahr der Reflexion über «die Zukunft der Universität» sein, so Rektor Bernhard Ehrenzeller.

