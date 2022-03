Universität St. Gallen

Ukraine-Krieg: Öffentliches Podiumsgespräch im SQUARE

Die Ehemaligenorganisation HSG Alumni organisiert in Zusammenarbeit mit SQUARE ein zweites öffentliches Podiumsgespräch zum Krieg in der Ukraine. Der Anlass im SQUARE an der Universität St.Gallen (Guisanstrasse 20, St.Gallen) findet am kommenden Montag, 7. März 2022, ab 12 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vor Ort teilzunehmen. Ebenfalls gibt es einen Livestream (ZOOM), für den man sich unter diesem Link anmelden kann.

Es diskutieren:

Prof. Simon Evenett , Ph.D., Ordinarius für internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung

, Ph.D., Ordinarius für internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung Dr. Gulnaz Partschefeld , Lehrbeauftragte für Geschichte und Russisch

, Lehrbeauftragte für Geschichte und Russisch Prof. Dr. Ulrich Schmid, Ordinarius für Kultur und Gesellschaft Russlands

Beleuchtet werden persönliche Berichte aus dem Kriegs- und Krisengebiet sowie die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Konflikts (auf Deutsch), zudem die ökonomischen Folgen, die Wirksamkeit der Sanktionen und die Auswirkungen auf den Welthandel (auf Englisch). Moderiert wird der Anlass von PD Dr. Claudia Brühwiler, Privatdozentin für Amerikanistik.

HSG Alumni Events

alumnievents@unisg.ch">alumnievents@unisg.ch, +41 71 224 30 10

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch