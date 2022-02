Universität St. Gallen

«SQUARE» – Im Neubau der Universität St.Gallen wird die Zukunft des Lernens und Lehrens erkundet

Die Universität St.Gallen (HSG) hat heute an einer Medienkonferenz offiziell SQUARE vorgestellt, den vollständig privat finanzierten Neubau an der Guisanstrasse 20. Der imposante Glasbau des japanischen Architekten Sou Fujimoto ist das Experimentierfeld der Universität St.Gallen für neue, zukunftsgerichtete Formen des Lernens und Lehrens – Innovation, von der die ganze HSG profitieren wird. Zudem ist SQUARE ein öffentlicher Ort der Begegnungen und ein Forum des Dialogs – zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Die HSG Stiftung hat im grössten Fundraising in der Geschichte der HSG rund 65 Millionen Franken an Spenden erhalten, um SQUARE zu bauen sowie seine inhaltliche Entwicklung in der Initialphase zu unterstützen.

SQUARE Universität St.Gallen (HSG), www.hsg-square.ch, indendanz@unisg.ch, square@unisg.ch

(Bild: HSG Stiftung / Chris Mansfield)

