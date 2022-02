Universität St. Gallen

HSG schliesst sich der Fakultät des Swiss Finance Institute (SFI) an

Die Fakultät des Swiss Finance Institute (SFI) mit Sitz in Genf und Zürich gehört zu den weltweit führenden Denkfabriken in der Finanzforschung. Das Institut – getragen von den Banken in der Schweiz – hat massgeblichen Anteil daran, die wissenschaftlich abgestützte Kompetenz des Schweizer Finanzplatzes sicherzustellen. An der SFI-Fakultät beschäftigen sich renommierte Professorinnen und Professoren der Universitäten Genf, Lausanne, Lugano und Zürich sowie der ETH Zürich und der EPFL mit finanzwissenschaftlichen Fragestellungen. Neu zählt auch die Universität St.Gallen (HSG) zu diesem illustren Kreis.

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Zellweger

Prorektor Forschung & Faculty an der Universität St.Gallen (HSG)

+41 71 224 71 00, thomas.zellweger@unisg.ch

