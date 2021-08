Universität St. Gallen

Daniel Schmucki von SIX zu Gast bei «Meet the CFO»

Der Gang an die Börse gilt immer noch als Königsdisziplin. Gerade Startup-GründerInnen träumen davon, die Börsenglocke zu läuten, wie das an der NYSE bei IPOs der Fall ist. Auf dem Balkon zu stehen und so der Welt zu zeigen, dass man es geschafft hat, muss ein grossartiges Gefühl sein. Doch wie führt man als CFO das Unternehmen Börse? Was sind die Ertragspfeiler, wer die Aktionäre?

Daniel Schmucki hat knapp zehn Jahre die Rolle als CFO am Flughafen Zürich ausgefüllt, bevor er 2017 bei der SIX übernahm. Solche Branchenwechsel sind selten – meist wird ein «mehr vom gleichen» als beste Referenz für den nächsten Job betrachtet. Dass es auch anders geht und man bei Stellenbesetzungen deshalb durchaus mutiger sein darf, da sind wir schnell einer Meinung. Im Podcast berichtet Daniel Schmucki über die Wachstumsstrategie der SIX, seine Meinung zu Bitcoin & Co und wie die politischen Diskussionen mit der EU sein Geschäftsmodell berühren. Wir erfahren auch, ob er den Geruch von Kerosin vermisst und wie unterschiedlich die Protagonisten in den beiden Branchen agieren.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

«Meet the CFO» im Web-Player

«Meet the CFO» auf Spotify

«Meet the CFO» auf Apple Podcasts

«Meet the CFO» auf Google Podcasts

«Meet the CFO» auf Amazon Podcasts

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

