Universität St. Gallen

Fehlende Wertschätzung von Care-Arbeit in der Schweiz

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Nach dem Frauenstreik am 14. Juni 2019 wurde die Forderung laut, die zu grossen Teilen weibliche Care-Arbeit in der Schweiz als wertvolle Arbeit anzuerkennen und aufzuwerten. Doch nach eineinhalb Jahren gesellschaftlichen Zusammenlebens in Zeiten der Pandemie gibt die aktuelle Situation wenig Anlass zu Euphorie.

Ein Online-Beitrag von Prof. Dr. Christa Binswanger, Ständige Dozentin für Gender und Diversity an der Universität St.Gallen (HSG).

Kontakt für Rückfragen:

Prof. Dr. Christa Binswanger

Fachbereich Gender und Diversity an der School of Humanities and Social Sciences (SHSS-HSG)

+41 71 224 24 70, christa.binswanger@unisg.ch

Bild: Adobe Stock / Oksana Kuzmina

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.