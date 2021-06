Universität St. Gallen

Studie über den Einfluss Hochbegabter auf ihre Schulklasse

Welchen Einfluss lernschwache SchülerInnen auf ihre KameradInnen haben, wurde bereits vielfach untersucht. Doch welche Auswirkungen es hat, wenn Hochbegabte in Regelklassen integriert bleiben, wurde noch nicht ausgiebig erforscht. Diese Lücke haben Wissenschaftler am Center for Disability and Integration (CDI-HSG) der Universität St.Gallen sowie der Universität Bern nun gefüllt. Verfasst wurde die Studie von Dr. Simone Balestra und Aurélien Sallin des CDI-HSG sowie von Co-Autor Prof. Dr. Stefan C. Wolter von der Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern.

Ein Video zeigt die Ergebnisse ihrer Untersuchung. Die Gesamtstudie finden Sie hier.

Kontakt:

Dr. Simone Balestra, Postdoktorand am Center for Disability and Integration (CDI-HSG)

+41 71 224 2318, simone.balestra@unisg.ch, Volkswirtschaftliche Abteilung des CDI-HSG

