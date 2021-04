Universität St. Gallen

Corona und Spitalmanagement - Die Pandemie als Katalysator

Welche Kennzahlen sind für eine Einschätzung der pandemischen Lage entscheidend? Warum kann nur eine intelligente Steuerung das fragmentierte Gesundheitswesen zukunftssicher machen? Diese und weitere Fragen beantwortet Prof. Dr. Alexander Geissler, Ordentlicher Professor für Management im Gesundheitswesen an der School of Medicine (MED-HSG) der Universität St.Gallen, in einem neuen Video-Interview zur Covid-19-Pandemie und den gewaltigen Herausforderungen für die Spitäler und das Gesundheitswesen.

