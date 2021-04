Universität St. Gallen

Nachhaltigkeit: Mittel zum Zweck oder Unternehmensstrategie?

Obwohl sich viele Unternehmen zu Nachhaltigkeit bekennen, schreiten ökologische und soziale Krisen voran. Dies unter anderem, weil Nachhaltigkeit in den Strategien vieler Unternehmen eher als Mittel zum Zweck des finanziellen Erfolges betrachtet wird. Der Ansatz Truly Sustainable Strategies stellt hingegen bestehende Nachhaltigkeitsherausforderungen ins Zentrum unternehmerischen Handelns. Dr. Tabea Bereuther vom Institut für Wirtschaft und Ökologie an der Universität St.Gallen (HSG) hat sich in ihrer Dissertation genauer mit diesen Strategien auseinandergesetzt. Ein neues Video erläutert die Ergebnisse der Untersuchung.

Weitere Inormationen zur Studie finden Sie auf der HSG Forschungsplattform Alexandria.

Kontakt für Fragen zur Studie Truly Sustainable Strategies:

Dr. Tabea Bereuther, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG)

+41 71 224 2719, tabea.bereuther@unisg.ch

Für Fragen zu Nachhaltigkeit an der HSG:

Prof. Dr. Judith Walls, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG)

Professorin für Sustainability Management & Delegierte für Verantwortung und Nachhaltigkeit an der HSG

Tel.: +41 71 224 28 96, judith.walls@unisg.ch

