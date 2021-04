Universität St. Gallen

Medieneinladung: 50. St.Gallen Symposium zum Thema «Trust Matters»

Sehr geehrte Medienschaffende

Vom 5. bis 7. Mai 2021 findet das 50. St.Gallen Symposium statt. Thema der Konferenz: «Trust Matters». Die studentische Initiative fordert heutige und künftige Entscheidungsträger auf, Lösungsansätze mit der nächsten Generation zu spiegeln, zu diskutieren und zu verbessern. Zu Gast sind Referentinnen und Referenten wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Nestlé-CEO Mark Schneider und der US-amerikanischen Philosoph Michael Sandel (Universität Harvard).

Nebst den öffentlichen Livestreams während der Symposiumstage wird am 17. Mai 2021 die öffentliche Veranstaltung EcoOst mit dem Hauptthema «Vertrauen in Zeiten der Unsicherheit» durchgeführt. Dies in der Lokremise St.Gallen gemeinsam mit den Handelskammern St.Gallen, beider Appenzell und Thurgau. Während des Anlasses werden die Erkenntnisse des St.Gallen Symposiums für die regionale Wirtschaft und Bevölkerung in Form eines Generationendialoges aufbereitet. Referentinnen und Referenten sind dieses Jahr unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille sowie «Generationentandems».

Kontakt für Fragen sowie die Medien-Akkreditierung zum St.Gallen Symposium:

Melanie Monstein, Media Relations, St.Gallen Symposium

Telefon +41 71 227 20 20, melanie.monstein@symposium.org, www.symposium.org

