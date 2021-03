Universität St. Gallen

HSG-Gründerin des Jahres 2021: Dr. Dorina Thiess mit Piavita

Am Freitag, 26. März 2021, ist Dr. Dorina Thiess stellvertretend für das Unternehmen Piavita zur «HSG Gründerin des Jahres 2021» gekürt worden. Dies während des des St.Galler «START Summit x Hack 2021», der in diesem Jahr digital durchgeführt wurde. Ihr Medtech Startup Piavita bietet ein medizinisches Wearable für Pferde an, das die Arbeit von Tierärzten massgeblich vereinfacht.

Der Preis der Werner Jackstädt-Stiftung ist mit 10'000 Schweizer Franken dotiert.

