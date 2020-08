Universität St. Gallen

Diversity & Inclusion Week über Altersdiversität

Welchen Nutzen bringt Altersdiversität in Unternehmen? Wo liegen die grossen Herausforderungen? Wie muss sich das Führungsverständnis ändern? Diesen und weiteren Fragen geht die 4. St.Galler Diversity & Inclusion Tagung an der Universität St.Gallen nach. Diesmal wird die Tagung digital abgehalten und beleuchtet das Thema Altersdiversität aus verschiedensten Perspektiven. Während der «Diversity and Inclusion Week» vom 7. bis 11. September 2020 diskutieren Diversitäts-Fachleute aus Wissenschaft und Praxis in zehn Online Sessions. Medienschaffende sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung über das Online-Portal wird gebeten.

Mit der Veröffentlichung des vierten Gender Intelligence Reports am Donnerstag, 10. September 2020, wird zudem die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses in Unternehmen betrachtet. Der Report wird jährlich in Zusammenarbeit mit Advance, dem führenden Verband für Gleichstellung in der Schweiz, und dem Kompetenzzentrum für Diversity & Inclusion der Universität St.Gallen (CCDI-HSG) veröffentlicht. Für den Report wurden Personaldaten von 75 Unternehmen aus der Schweiz ausgewertet.

Kontakt für Rückfragen:

Martina Müri, Public Relations Manager

Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG)

+41 71 224 75 05, martina.mueri@unisg.ch

Programmübersicht der Diversity and Inclusion Week:

Montag, 7.9.2020, 12.30 – 13.30

Diversität ist eine Chance, Inklusion ist sie zu nutzen - nicht nur, aber gerade auch bei der Altersdiversität

Online Session mit Prof. Dr. Stephan Alexander Böhm und Ueli Streit

15.00 – 16.00

Deep-level Diversity: der unsichtbare Booster oder Sprengstoff jedes Teams! Online Session mit Prof. Dr. Gudrun Sander und Stephanie Schoss

Dienstag, 8.9.2020, 10 – 11 Uhr

Erfolgreich durch neue Führungsverständnisse?

Online Session mit Prof. Dr. Gudrun Sander und Stephan Dyckerhoff

12.30 – 13.30

Leaders for Equality: Was männliche Führungskräfte für Gleichstellung tun (können)

Online Session mit Prof. Dr. Julia Nentwich und Dr. Gabriele Schambach

15.00 – 16.00

Die mittlere Lebensphase neu gestalten

Online Session mit Elisabeth Michel-Alder und Prof. Dr. Gudrun Sander

Mittwoch, 9.9.2020, 12.30 – 13.30

Okay, Boomer?! Diversity, Inclusion und Führung neu gedacht

Online Session mit Dr. Gabriele Schambach

Donnerstag, 10.9.2020, 12.30 – 13.30

Gender Maturity Compass: How progressive are Swiss companies?

Presentation of the Advance & HSG Gender Intelligence Report 2020

Online session with Prof. Dr. Gudrun Sander and Alkistis Petropaki

Freitag, 11.9.2020, 12.30 – 13.30

Altersvielfalt: Was machen Versicherungen gut

Online Session mit Prof.Dr. Gudrun Sander, CCDI und Dr. Daniela Haze Stöckli, Schweizerischer Versicherungsverband

Freitag, 29.9.2020, 9.00 – 11.00 (2. Durchführung)

Generationenvielfalt erfolgreich nutzen

Interaktiver Online Workshop mit Nicole Niedermann, CCDI und Bernadette Höller, Neustarter-Stiftung

