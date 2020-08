Universität St. Gallen

HSG Insights: Neue Webinare zur Corona-Krise

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Mit «HSG Insights: Rückkehr aus dem Lockdown – die neue Normalität erfolgreich gestalten» lanciert die Universität St.Gallen (HSG) zusammen mit der Executive School for Management, Technology and Law (ES-HSG) eine mehrmonatige Webinarserie. Aufbauend auf der Reihe zu Management- und Führungstipps in der Corona-Krise wird HSG-Wissen durch Online Weiterbildung kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Online Sessions beleuchten sowohl persönliche, gesellschaftliche als auch geschäftliche Herausforderungen, die diese neue Normalität nach sich zieht.

Alle Interessierten können kostenlos live an den Webinaren teilnehmen und den Referierenden direkt Fragen stellen. Die Übersicht der bisher angebotenen bzw. geplanten Webinare ist auf der Startseite der Webinar-Reihe zu finden und wird laufend weiter ergänzt.

Die kommenden Webinare im Überblick:

Anmeldung: Die Teilnahme über Zoom ist kostenlos. Bitte melden Sie sich für jedes Webinar hier separat an.

Kontakt für Rückfragen:

Friederike Rieder, Leitung Marketing

Executive School for Management, Technology and Law (ES-HSG)

+41 71 224 75 08 , friederike.rieder@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch https://www.unisg.ch http://www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen (http://twitter.com/HSGStGallen) http://www.facebook.com/HSGUniStGallen/ http://www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an: kommunikation@unisg .ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwend et und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.