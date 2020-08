Universität St. Gallen

Swiss Smart Government Day St.Gallen 2020

Der 2. Swiss Smart Government Day am 8. September 2020 stellt die wirkungsvolle Umsetzung von Smart-Government-Initiativen sowie deren Herausforderungen in den Fokus. Auf Einladung des Smart Government Labs der Universität St.Gallen treffen sich Fachleute aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und IT-Industrie im Einstein Congress Hotel St.Gallen.

«Wir rücken die pragmatische Frage ins Zentrum, was es braucht, damit Smart Government in der Realität umgesetzt wird», sagt Professor Ali Asker Gündüz, Assistenzprofessor für Digital Government und Leiter des Smart Government Lab der Universität St.Gallen. Er hat die Tagung zusammen mit Kuno Schedler, HSG-Professor für Public Management, initiiert.

Wie sich Innovationen in Prozesse, Service, Management, IT sowie Geschäftsmodelle einbinden lassen, zeigt die Tagung in unterschiedlichen Formaten: Neben zehn Keynote-Vorträgen gibt es Innovation Labs, Barcamps sowie Prozess- und Methodenwerkstätten. Themen sind hier etwa «Geschäftsmodellinnovation im öffentlichen Sektor», «Intelligente Automatisierung» ebenso wie «Digital Health Ethics» oder «Neue Formen der Kollaboration zwischen privatem und öffentlichem Sektor». Vorträge halten unter anderem Lukas Bruhin, ehemals Leiter des «Corona»-Krisenstabs des Bundesrats, HSG-Innovationsprofessor Oliver Gassmann und Tijen Onaran, CEO und Gründerin von «Global Digital Women».

Daniel Graf, Co-Gründer Public Beta und Mitinitiant E-ID-Referendum, spricht mit Markus Naef, CEO der SwissSign Group, über das Thema «E-ID». Auf dem Podium diskutieren die «Smart City Makers» der sieben Städte Aarau (Riccarda Stampa), St.Gallen (Christian Geiger), Ulm (Sabine Meigel), Uster (Lucas Nicolussi), Winterthur (Onur Yildirim), Zug (Nicolas Lemaître) und Zürich (David Weber). Beim ersten Swiss Smart Government Day 2019 war auch Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, dabei.

Unterstützt wird die Konferenz von der Stadt St.Gallen, PwC, Abraxas und dem Smart City Hub, SwissSignGroup, Abacus, Innosolv, Smartcitylab, Byerley und dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Patronatspartner sind die Universität St.Gallen, die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften, east#digital, Denkraum Bodensee, die Smartcity Alliance, SATW und die Wirtschaft Region St.Gallen.

Medienschaffende sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen zum Programm: www.smartgovernmentday.swiss

Kontakte für Rückfragen:

Prof. Dr. Ali Asker Guenduez, Leiter Smart Government Lab,

+41 71 224 28 52, aliasker.guenduez@unisg.ch

