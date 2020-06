Universität St. Gallen

HSG-Studierende simulieren COP26

Gross waren die Erwartungen an den für dieses Jahr geplanten Klimagipfel COP26 in Glasgow. Doch dann musste er wegen der Coronakrise verschoben werden. Nun haben ihn 140 Master-Studierende der Universität St.Gallen und weiterer europäischer Universitäten im Rahmen des internationalen CEMS-Masterprogramms simuliert. Während zweier Tage schlüpften sie in die Rolle von Regierungs-, Nichtregierungs- und Industrievertretern, um Themen rund um den Klimawandel zu diskutieren. Sehen Sie das Resultat in einem Video.

Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen

Ordentlicher Professor für Management Erneuerbarer Energien (IWÖ-HSG)

+41 71 224 25 87, rolf.wuestenhagen@unisg.ch, www.modelunfccc.org, www.cems.org

