LYNK & CO

Lynk & Co und Cyan Racing sichern den ersten chinesischen Weltmeistertitel im Motorsport

Göteburg, Schweden (ots/PRNewswire)

Lynk & Co und Cyan Racing haben diese Woche Geschichte geschrieben, als sie mit dem Lynk & Co 03 TCR den ersten Weltmeistertitel im Motorsport für einen chinesischen Hersteller sicherten und in einem spannenden Saisonfinale in Sepang, Malaysia, den Teamtitel des FIA World Touring Car Cup 2019 gewannen.

Historischer Moment: Mit Lynk& Co gewann zum ersten Mal eine Marke aus China die Tourenwagenweltmeisterschaft WTCR. Ein deutlicher Erfolg - mit 34 Punkten Vorsprung in der Teamwertung auf Hyundai und 54 Punkten Virsorung auf Honda.

"Lynk & Co und Cyan Racing haben diese Saison auf historische Weise beendet. Sie haben eine solide Grundlage für 2020 geschaffen und ihr professionelles Niveau an Teamarbeit und Spirit bewiesen. Vielen Dank an das gesamte Team für seinen Einsatz und seine Hingabe. Wir freuen uns darauf, dass es im nächsten Jahr um einen Doppeltitel kämpfen wird", so Victor Yang, Vice President of Communications bei der Zhejiang Geely Holding Group.

Lynk & Co ist eine vernetzte und gemeinsam nutzbare Mobilitätsmarke, die in Schweden entworfen und entwickelt wurde. Sie hat sich vom Konzept der Entwicklung in ihrer spirituellen Heimat Göteborg zum weltweit meistverkaufen Neuwagenunternehmen mit hoher Nachfrage nach den Modellen 01, 02, 03 und 05 entwickelt.

Auf der Rennstrecke markiert der Teamtitel einen neuen Rekord von Cyan Racing, das seinen dritten Weltmeistertitel in Folge holte. Das Team stand vor einem der härtesten WTCR-Rennwochenenden aller Zeiten auf dem Sepang International Circuit mit extremen Temperaturen, sintflutartigen Regenfällen und Unfällen.

"Drei Jahre in Folge mit drei verschiedenen Herstellern zu gewinnen, fühlt sich unglaublich an. Den Teamtitel im ersten Jahr mit Lynk & Co und Cyan Racing zu holen, bedeutet "Mission abgeschlossen". Im nächsten Jahr zielen wir definitiv auf zwei Titel ab", so Christian Dahl, CEO und Gründer von Cyan Racing.

Informationen zu Lynk & Co

Lynk & Co ist die neue globale Marke für urbane Mobilität, die sich an den Anforderungen und Vorlieben der vernetzten Generation und an den anspruchsvollen Konventionen der Automobilindustrie orientiert. Die Produkte werden in Schweden entwickelt und konstruiert und weltweit vertrieben.

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1056252/Lynk_Co_03_TCR_Cyan_Racing_World_Title.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1056251/Lynk_Co_Logo.jpg

