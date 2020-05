Universität St. Gallen

Datensicherheit: Wie Kryptographie unseren digitalen Alltag prägt

Von Online-Banking über Steuerdaten bis hin zu geschäftlichen E-Mails: All diese Daten sind kryptographisch verschlüsselt. Welche Rolle Datensicherheit und Post-Quantum Kryptographie in unserem digitalen Alltag spielen, zeigt das jüngste Video der Bewegtbildserie Academic GIFts. Autorin des Films ist Anna-Lena Horlemann, Assistenzprofessorin für Mathematik und Informatik an der Universität St.Gallen (HSG).

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Prof. Dr. Anna-Lena Horlemann

Assistenzprofessorin für Mathematik und Informationstechnologie M+S

+41 71 224 26 04, anna-lena.horlemann@unisg.ch

