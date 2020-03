Webinar zum 10. Kundenbarometer erneuerbare Energien

Universität St. Gallen

Am Freitag, 3. April 2020, stellen das Institut für Wirtschaft und Ökologie der Universität St.Gallen, Raiffeisen und EnergieSchweiz die 10. Ausgabe des jährlichen Kundenbarometers erneuerbare Energien der Öffentlichkeit vor. In einem Live-Webinar werden zunächst die wichtigsten Resultate präsentiert. An der anschliessenden Online-Podiumsdiskussion, moderiert von Arthur Honegger (SRF), sprechen Daniel Büchel, Vize-Direktor des Bundesamtes für Energie, Roland Altwegg, Leiter Produktmanagement bei Raiffeisen Schweiz, und Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen, über die Implikationen der Studie.

Alle Interessierten können live an dem Webinar (11 bis 12.15 Uhr) teilnehmen und den Podiumsteilnehmern direkt Fragen stellen. Das Webinar wird aufgezeichnet und steht einige Tage später zum Replay zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung: Die Registrierung für die Teilnahme am Webinar ist unter folgendem Link möglich: https://zoom.us/webinar/register/WN__8NnxCAFScSpzC6_MIk-Gg

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen, Direktor, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG), +41 76 306 43 13, rolf.wuestenhagen@unisg.ch

Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen, Direktor, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG), +41 76 306 43 13, rolf.wuestenhagen@unisg.ch