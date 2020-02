HSG Focus - Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Universität St. Gallen

Heute erscheint die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazin HSG Focus. Das Dossier der ersten Ausgabe 2020 zeigt einige ausgewählte Perspektiven aufs Thema "Umwelt".

Eine Auswahl von Titeln:

In der Campus-Rubrik würdigen wir Professor Vincent Kaufmann, der per Ende des laufenden Frühlingssemesters emeritiert wird. In einem Interview erläutert Dr. Markus Frank, wie er und sein Team an der Executive School der Universität St.Gallen mit Custom Programmes ganze "Unternehmen mit auf eine Lernreise nehmen", während sich Dr. Monika Kritzmöller in ihrer ersten HSG-Focus-Kolumne mit "Lebens-Zyklen" befasst.

In weiteren Beiträgen geht es unter anderem um eine "Lebensversicherung für Ihre Daten", den Sinn und Unsinn von "Ratings & Reviews" und nicht zuletzt um das START Summit 2020, das im März wiederum rund 3000 Personen aus der weiten Welt des Entrepreneurships nach St.Gallen bringen wird.

Diese und viele weitere Themen finden Sie in der neusten Ausgabe unseres digitalen Unimagazins HSG Focus.

Landing Page für den App-Download: hsgfocus.ch

Web-App: magazin.hsgfocus.ch

HSG Focus erscheint viermal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren Alumni. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

HSG Focus erscheint in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem Alumni-Magazin "alma".

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation