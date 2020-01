Universität St. Gallen

Studentische Politiker der HSG kreuzen die verbalen Klingen

Sieben Studierende und Absolventen der Universität St.Gallen (HSG) stellen sich in einer Podiumsdiskussion aktuellen politischen Fragen aus Nah und Fern. Die öffentliche Veranstaltung findet am kommenden Dienstag, 4. Februar 2020, ab 18:45 Uhr, im St.Galler Waaghaussaal statt. Die Organisatoren - das HSG-Studentenmagazin prisma und der studentische HSG-Verein Vimentis - möchten mit der Veranstaltung der politischen Vielfalt in der Studentenschaft der Universität St.Gallen ein Gesicht geben. Öffentlichkeit und Medienschaffende sind herzlich eingeladen.

