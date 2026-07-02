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Medienmitteilung: 3 Krankenversicherer verteidigen den ersten Platz – Helsana, Swica und ÖKK

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Medienmitteilung

Comparis-Kundenzufriedenheits-Siegel 2026

3 Krankenversicherer verteidigen den ersten Platz –

Helsana, Swica und ÖKK

Die Konsumentinnen und Konsumenten haben auch 2026 die besten Versicherungen und Hypothekarinstitute bestimmt. Seit 30 Jahren schafft Comparis mit den darauf basierenden Noten Transparenz und Vergleichbarkeit. Seit drei Jahren vergibt Comparis zudem auf Grundlage der Bewertungen von Kundinnen und Kunden ein Qualitätslabel, das Comparis-Siegel. Bei den Krankenkassen (Grundversicherung) teilen sich 3 Versicherer den ersten Platz: Helsana, Swica und ÖKK. Aquilana büsst einen Platz ein. Bei den Autoversicherungen, den Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen lässt sich die Mobiliar auch dieses Jahr nicht verdrängen: Sie gewinnt in allen drei Kategorien. Bei den Hypothekaranbietern stehen gleich 3 Institute zuoberst punkto Kundenzufriedenheit: die Graubündner Kantonalbank, Raiffeisen und die Schwyzer Kantonalbank.

Zürich, 2. Juli 2026 – Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch untersucht einmal jährlich die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer Krankenkasse, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, Autoversicherung sowie ihrem Hypothekaranbieter. Dafür wird eine repräsentative Gruppe von 4’500 Personen befragt. Für eine Note ab 5 erhalten Anbieter das Silber-Siegel, für die Noten 5,2 bis 5,4 das Gold-Siegel und für die Noten ab 5,5 das Platin-Siegel. Auch 2026 hat kein Unternehmen das Platin-Siegel erhalten.

Für alle Produkte werden folgende Dimensionen erhoben: 1. Preis/Leistung, 2. Qualität und Service, 3. Kommunikation und Transparenz, 4. Touchpoints und Kontakt. Ausserdem wird die Gesamtzufriedenheit mit den Unternehmen bewertet. Die besten Anbieter pro Dimension erhalten eine zusätzliche Auszeichnung.

Helsana, Swica und ÖKK siegen bei den Krankenkassen

2026 haben 3 Krankenversicherer den ersten Platz inne: Helsana, Swica und ÖKK erhalten das Silber-Siegel (Helsana Note 5,1, Vorjahr: 5,1; Swica Note 5,1, Vorjahr: 5,1; ÖKK Note 5,1, Vorjahr: 5,1). Auf Platz 2 befinden sich mit der Note 5,0: Aquilana (Vorjahr: 5,1), Concordia (Vorjahr: 5,0), EGK-Gesundheitskasse (Vorjahr: 5,0), KPT (Vorjahr: 4,9), Sana 24 (Vorjahr: 5,0), Sanitas (Vorjahr: 4,9) und Visana (Vorjahr: 5,0). Auf Platz 3 folgen mit der Note 4,9 Atupri (Vorjahr: 5,0), CSS (Vorjahr: 4,9) und Sympany (Vorjahr: 4,9).

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen: Qualität und Service: Helsana, Swica und ÖKK; Information und Transparenz: Helsana, Swica und ÖKK; Touchpoints und Kontakt: Helsana, Swica und ÖKK. Bei der Gesamtzufriedenheit führt Swica. Bewertet wurden 18 Krankenkassen mit Noten zwischen 4,7 (Assura) und 5,1 (Helsana, Swica und ÖKK). «Die Ergebnisse zeigen, dass Kundinnen und Kunden insbesondere transparente Kommunikation und guten Service honorieren», sagt Andreas Müller, Mediensprecher von Comparis.

Die Mobiliar bleibt beste Autoversicherung

Auch 2026 erhält die Mobiliar erneut die besten Bewertungen für ihre Autoversicherung und damit das Gold-Siegel (Note: 5,3, Vorjahr: 5,3). Auf Rang 2 – ebenfalls mit Gold-Siegel – folgen der Touring Club Schweiz (TCS) (Note: 5,2, Vorjahr: 5,1) und Vaudoise (Note: 5,2, Vorjahr: 5,2). Den 3. Platz teilen sich die Anbieter AXA (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1), Baloise (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1), Zurich (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1) und Smile (Note: 5,1, Vorjahr: 5,2). Sie alle erhalten das Silber-Siegel.

In allen vier Einzeldimensionen – Preis/Leistung, Qualität und Service, Information und Transparenz sowie Touchpoints und Kontakt – wurde die Mobiliar am besten bewertet. Bewertet wurden 13 Fahrzeugversicherer mit den Noten 4,9 (Elvia) bis 5,3 (die Mobiliar).

Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung: Die Mobiliar weiterhin an der Spitze

Auch bei Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung erhält die Mobiliar die besten Bewertungen und damit ein weiteres Gold-Siegel (Note: 5,3, Vorjahr: 5,3). Auf dem 2. Platz befinden sich AXA (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1), Baloise (Note: 5,1, Vorjahr: 5,0), Vaudoise (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1) und Zurich (Note: 5,1, Vorjahr: 5,0). Sie alle erhalten das Silber-Siegel. Den 3. Rang, ebenfalls mit Silber-Siegel, belegen mit der Note 5,0: Allianz Suisse (Vorjahr: 5,1), Emmental Versicherung (neu in der Wertung), Generali (Vorjahr: 5,0), Helvetia (Vorjahr: 5,1), IKEA Hausrat & Haftpflicht (neu in der Wertung) und smile.direct (Vorjahr: 5,1).

Die Mobiliar belegt in den Dimensionen Qualität und Service, Information und Transparenz, Touchpoints und Kontakt sowie bei der Gesamtzufriedenheit jeweils den ersten Platz. Den Sieg in der Dimension Preis/Leistung holt sich IKEA Hausrat & Haftpflicht.

Bewertet wurden 14 Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungsanbieter mit Noten zwischen 4,8 (Elvia) und 5,3 (die Mobiliar).

Hypotheken: Drei Anbieter neu an der Spitze

2026 teilen sich gleich 3 Anbieter mit der Note 5,3 den ersten Platz und erhalten das Gold-Siegel: die Graubündner Kantonalbank (neu in der Wertung), Raiffeisen (Vorjahr: 5,2) und die Schwyzer Kantonalbank (neu in der Wertung). Auf dem 2. Platz folgen die Aargauische Kantonalbank (Note: 5,2, Vorjahr: 5,2), die Basellandschaftliche Kantonalbank (Note: 5,2, Vorjahr: 5,3), die Berner Kantonalbank (Note: 5,2, Vorjahr: 5,2) und die Zürcher Kantonalbank (Note: 5,2, Vorjahr: 5,2). Auch sie erhalten das Gold-Siegel. Die Basler Kantonalbank (Note: 5,1, neu in der Wertung), die Migros Bank (Note: 5,1, Vorjahr: 5,1), die St. Galler Kantonalbank (Note: 5,1, Vorjahr: 5,2) und die Thurgauer Kantonalbank (Note: 5,1, Vorjahr: 5,0) belegen den 3. Rang und erhalten das Silber-Siegel.

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen:

Preis/Leistung: Graubündner Kantonalbank und Schwyzer Kantonalbank

Qualität und Service: Graubündner Kantonalbank

Information und Transparenz: Graubündner Kantonalbank, Raiffeisen und Schwyzer Kantonalbank

Touchpoints und Kontakt: Raiffeisen, Schwyzer Kantonalbank und Basellandschaftliche Kantonalbank

Gesamtzufriedenheit: Graubündner Kantonalbank und Schwyzer Kantonalbank

Bewertet wurden insgesamt 15 Anbieter von Hypotheken mit Noten zwischen 4,8 (UBS) und 5,3 (Graubündner Kantonalbank, Raiffeisen und Schwyzer Kantonalbank).

Methodik

Einmal pro Jahr führt comparis.ch eine unabhängige Befragung zur Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden mit ihren Versicherungsanbietern in den Kategorien Krankenkassen-Grundversicherung, Autoversicherung, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung sowie Hypotheken durch.

Die Befragung wird bei einem repräsentativen Panel des Meinungsforschungsinstituts Innofact durchgeführt. Im Mai 2026 wurden durch Innofact 4’500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt.

Bewertet wurden die Dimensionen: 1. Preis/Leistung, 2. Touchpoints und Kontakt, 3. Qualität und Service, 4. Information und Transparenz. Die Teilnehmenden vergaben jeweils eine Note zwischen 1 (schlechteste) und 6 (ausgezeichnet). Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den 4 Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wurde ein gewichteter Mittelwert errechnet.

Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:

Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin

Anbieter mit Comparis-Note 5,2 bis 5,4: Gold

Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber

Zusätzlich werden die besten Unternehmungen in den 4 Einzeldimensionen ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

Andreas Müller Mediensprecher Telefon: +41 44 360 53 91 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet und ist in Privatbesitz. Das Unternehmen gehört heute noch zur Mehrheit dem Gründer Richard Eisler. Es sind keine anderen Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.