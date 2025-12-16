comparis.ch AG

Medienmitteilung: Comparis-Gründer Richard Eisler ist neu Alleinaktionär der Comparis-Gruppe

Comparis-Gründer Richard Eisler hat 100 Prozent der Comparis-Gruppe übernommen und ist damit neu Alleinaktionär der Decisis Holding AG. Der Mitbegründer und langjährige Aktionär Johann Burkhard hat im Zuge der bevorstehenden Pensionierung seinen Anteil an der Firma veräussert.

Zürich, 16. Dezember 2025 – Comparis-Gründer und Verwaltungsratspräsident Richard Eisler hat 100 Prozent der Aktien übernommen und ist neu Alleinaktionär der Comparis-Gruppe. Somit bleibt die Decisis Holding weiter in Privatbesitz. Es sind keine Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das 1996 von Eisler gegründete Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet den grössten Schweizer Online-Marktplatz für Immobilien und Autos.

Der Mitbegründer und langjährige Aktionär Johann Burkhard hat seinen Anteil an der Comparis-Gruppe im Zuge der bevorstehenden Pensionierung verkauft. Burkhard war seit 1999 als CIO, Verwaltungsrat, später als Berater und langjähriger Aktionär prägend für die Entwicklung der Gruppe. «Comparis hilft Konsumentinnen und Konsumenten, fairere und bessere Entscheidungen zu treffen – dieses Ziel mitgestaltet zu haben, war mir eine Freude», sagt Burkhard. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringe das Unternehmen seit bald 30 Jahren Transparenz in den Markt.

