SwissSkills

Naibi Giuliana Duttweiler aus Samedan reist an die EuroSkills 2025 in Herning

Bild-Infos

Download

Naibi Giuliana Duttweiler aus Samedan reist an die EuroSkills 2025

Vom 9. bis 13. September finden im dänischen Herning die Berufseuropameisterschaften EuroSkills statt. 16 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer werden dabei die Schweiz vertreten. Mit dabei ist auf Naibi Giuliana Duttweiler, Kauffrau Hotel Gastro Tourismus EFZ aus Samedan.

Die Schweiz ist international bekannt für ihre hervorragende Berufsbildung. Es kommt daher nicht überraschend, dass junge Berufsleute aus der Schweiz immer wieder grosse Erfolge an internationalen Berufsmeisterschaften feiern können.

Schweiz will beste Nation Europas werden

Nun steht die nächste Berufseuropameisterschaft vor der Tür. In einer Woche beginnen in Herning die EuroSkills 2025. Bei der neunten Austragung dieser Meisterschaften nehmen rund 600 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 33 Ländern teil. Die Schweiz stellt dabei eine Delegation von insgesamt 16 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern, welche Teil des SwissSkills National Team sind und in insgesamt 14 verschiedenen Skills (Wettkämpfen) antreten. Das Ziel für die Schweizer Nationalmannschaft definiert der Technical Delegate Martin Erlacher wie folgt: «Wir setzen uns das Ziel, den Titel als beste Nation Europas zu verteidigen. Zudem möchten wir, dass alle Wettkämpfer und Wettkämpferinnen mindestens ein Diplom – eine sogenannte Medallion for Excellence – holen.»

Eine Wettkämpferin aus Samedan

Aus dem Kanton Graubünden ist eine Wettkämpferin dabei. Es ist dies Naibi Giuliana Duttweiler aus Samedan. Sie hat ihre Ausbildung als Kauffrau EFZ im Bereich Hotel-Gastro-Tourismus absolviert. An den SwissSkills 2022 hatte sie den zweiten Platz belegt und wurde nun von ihrem Berufsverband für eine Teilnahme an den EuroSkills in Herning berücksichtigt.

Intensive Vorbereitung

Die 16 Nachwuchstalente, die von ihren jeweiligen Berufsverbänden für die EuroSkills selektioniert worden sind, haben sich mit rund 1000 Stunden Training intensiv auf die Berufsmeisterschaften in Herning vorbereitet. Neben der berufsspezifischen Vorbereitung, welche die Teilnehmenden in Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten, sowie ihren Berufsverbänden und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern absolviert haben, gab es auch vier Vorbereitungsevents, die von SwissSkills organisiert wurden. Im Rahmen dieser Vorbereitungsevents ging es unter anderem darum, dass sich die Mitglieder des SwissSkills National Team zu einem Team formieren, ihre mentalen und physischen Grenzen kennenlernen und diese als Team überwinden können.

Drei Wettkampftage

Der offizielle Startschuss für die EuroSkills 2025 in Herning fällt am Dienstagabend, 09. September 2025 mit der Eröffnungsfeier. Diese wird zwei Personen aus dem SwissSkills National Team besonders in Erinnerung bleiben. Zimmermann EFZ Maurus Dörig aus Schlatt (AI) wurde von seinen Teamkolleginnen und Teamkollegen als Glockenträger auserkoren. Zudem haben die Team Leader entschieden, dass Kosmetikerin EFZ Julie Zufferey aus Uvrier (VS) die Schweizer Fahne tragen darf – für die beiden jungen Berufsleute ist das eine besondere Ehre. Die Wettkämpfe finden dann von Mittwoch bis Freitag statt. Die Resultate werden am Samstagabend in einem feierlichen Rahmen an der offiziellen Schlussfeier der EuroSkills 2025 bekanntgegeben.

Vier Wettkämpfer treten erst im November an

Vier Mitglieder des SwissSkills National Team werden an den Independent Skills Championships Europe (ISC-E) in den Skills "Butchery", "Glass Construction Technology", "Stonemasonry" und "Metal Roofing" teilnehmen. Diese vier Skills sind nicht Teil des offiziellen Programms der EuroSkills 2025 in Herning und werden daher separat ausgetragen. Der Butchery Wettkampf findet vom 12. bis 15. November in Chur statt. Die Wettkämpfer der restlichen Berufe werden dann ein paar Tage später vom 20. bis 23. November in Salzburg ausgetragen.

Weitere Informationen zu den EuroSkills und den ISC-E finden Sie auf unserer Webseite

Zur Webseite

Das gesamte Schweizer Team auf einen Blick

Zur Teamliste

Profil von Naibi Giuliana Duttweiler

Zum Profil

Kontakt zu den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern

Wenn Sie für einen Beitrag in Ihrem Medium vor oder nach den EuroSkills mit Wettkämpferinnen und Wettkämpfern Kontakt aufnehmen möchten, können wir Ihnen die Kontaktdaten gerne vermitteln. Schicken Sie uns dafür am einfachsten eine E-Mail an media@swiss-skills.ch

Fotos der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zur freien Verfügung

Zu den Bildern

Ab dem zweiten Wettkampftag steht Videomaterial zur freien Verfügung

Zu den Videos

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Oriane Gachet, +41 79 648 36 98, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch