Medienmitteilung: Comparis lanciert Offensive im Immobilienmarkt

Immobilienanzeigen auf der Comparis-Plattform

Comparis lanciert eine Insertionsoffensive für Immobilien. Der Online-Immobilienmarktplatz des grössten Vergleichsportals der Schweiz bietet Privatpersonen und Agenturen neu die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl Immobilien ohne Mindestlaufzeit unentgeltlich zu inserieren. «Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, den Immobilienmarkt in der Schweiz noch transparenter zu machen», sagt Comparis-CEO Ingo Kopido.

Zürich, 18. Januar 2024 – Bisher hat Comparis Inserate übernommen und angezeigt, die auf anderen Plattformen kostenpflichtig publiziert wurden. Neu können sowohl Privatpersonen als auch professionelle Agenturen direkt auf dem Vergleichsportal comparis.ch unentgeltlich und ohne Mindestlaufzeit eine unbegrenzte Anzahl Immobilien inserieren: Das gilt für Verkaufende, Eigentümerschaft, Mieterinnen und Mieter oder auch die Nachmietersuche für das WG-Zimmer. Alle Immobilieninteressierten bekommen so Zugang zum grössten Online-Immobilienmarktplatz der Schweiz.

«Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, den Immobilienmarkt in der Schweiz noch transparenter zu machen», sagt Comparis-CEO Ingo Kopido. Auf der Online-Vergleichsplattform werden bereits heute Inserate diverser Portale und Agenturen an einem Platz angezeigt.

Weitere Informationen:

Sandro Spaeth Mediensprecher Telefon: 044 360 53 91 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet und ist in Privatbesitz. Das Unternehmen gehört heute noch zur Mehrheit dem Gründer Richard Eisler. Es sind keine anderen Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.