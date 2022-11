Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein setzt mit dem FL-EDIH einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Zukunft

Der European Digital Innovation Hub für die digitale Zukunft Liechtensteins

Vaduz (ots)

Der erste Schritt zur Nominierung eines Liechtensteiner European Digital Innovation Hubs (EDIH) ist getan. Die Ausschreibung der Europäischen Kommission endete am 16. November 2022. Drei liechtensteinische Projekte haben fristgerecht ihre Bewerbung bei der EU eingereicht.

Die EDIHs sind ein zentraler Bestandteil des Programms Digital Europe, mit dem die EU-Kommission die digitale Transformation von KMU in Europa stärken will. Die EU-Kommission baut deshalb ein europaweites Netzwerk an EDIHs auf. Eine Teilnahme Liechtensteins am Programm Digital Europe wurde vom Landtag bereits Ende 2020 beschlossen.

Ein EDIH ist eine Organisation oder eine Gruppe von Organisationen (Konsortium), die KMUs und die öffentliche Verwaltung bei der digitalen Transformation durch eine breite Palette an Dienstleistungen unterstützen sollen. Sie stimulieren die Einführung, Nutzung und Verbreitung von aktuellen, digitalen Technologien in der Wirtschaft durch diverse ergänzende Serviceleistungen und Angebote. Die EDIHs sind "gemeinnützige", nicht gewinn-orientierte Organisationen. Die Finanzierung der EDIHs erfolgt zu 50% durch das Digital Europe Programm der Europäischen Kommission und zu 50% durch den Staat Liechtenstein für eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer Option auf Verlängerung auf weitere 7 Jahre.

Mitte Juli wurde die Ausschreibung durch die Stabsstelle Finanzplatzinnovation und Digitalisierung (SFID) veröffentlicht. Die Interessenten haben Ihre Bewerbung direkt bei der EU-Kommission eingereicht. Von Seiten der liechtensteinischen Regierung wurde keine Vorauswahl oder Bewertung durchgeführt. Alle Bewerber erhielten das offizielle staatliche Nominierungsschreiben in Unterstützung Ihrer Bewerbung. Nun führt die EU ihre Evaluation und Selektion der eingereichten Projekte durch. Mit einer Entscheidung ist Anfang 2023 zu rechnen.

Der Landtag hat Im Budget für das Jahr 2023 den Betrag für den Liechtensteiner EDIH bewilligt. Sobald die EU-Kommission den Liechtensteiner EDIH ausgewählt hat, wird die Regierung dem Landtag den konkreten Finanzbeschluss vorlegen.