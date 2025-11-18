auto-schweiz / auto-suisse

L'accord douanier entre la Suisse et les États-Unis offre des opportunités - supprimons l'impôt automobile

Berne (ots)

auto-suisse salue l'accord de principe conclu entre la Suisse et les États-Unis concernant une réduction significative des droits de douane américains. Il faut maintenant un geste courageux de la Confédération pour supprimer les droits de douane à l'importation, comme l'impôt automobile, pour tous les pays producteurs. Les suppressions de barrières commerciales devraient garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du marché.

auto-suisse, l'Association des importateurs suisses d'automobiles, salue l'accord de principe conclu entre la Suisse et les États-Unis, qui a été annoncé le week-end dernier et prévoit une réduction significative des droits de douane américains. La déclaration d'intention commune est un signal important pour le commerce bilatéral.

Supprimons maintenant l'impôt automobile

La déclaration commune précise non seulement que les États-Unis réduiront les droits de douane, mais également que la Suisse devra supprimer des barrières non tarifaires pour les marchandises américaines, donc aussi pour les voitures. Pour auto-suisse, il est clair qu'il faut saisir cette occasion pour tourner définitivement la page sur le "vestige du passé" qu'est l' impôt automobile. Cette taxe de quatre pour cent prélevée lors de l'importation de chaque voiture de tourisme neuve est de fait un droit de douane et pèse tant sur les consommatrices et consommateurs que sur l'industrie automobile suisse. Sa suppression contribue directement à une mobilité compétitive et abordable. Le président d'auto-suisse, Peter Grünenfelder, explique: "Lorsque le Conseil fédéral négocie avec les États-Unis des facilités d'importation pour les voitures américaines, il devrait également supprimer l'impôt automobile obsolète, et ce pour tous les pays d'origine. Cette taxe a perdu sa raison d'être, fausse le marché et impose une charge excessive à la population."

Conditions identiques pour tous les pays d'origine

La fiche d'information sur la déclaration d'intention publiée par la Maison Blanche contient également un passage sur l'adoption simplifiée des normes de sécurité américaines. Le directeur d'auto-suisse, Thomas Rücker, souligne: "Nous saluons en principe les facilitations des échanges pour l'économie. Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, les mêmes normes doivent toutefois s'appliquer à tous, qu'il s'agisse des constructeurs automobiles américains, européens ou asiatiques. "