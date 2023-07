Wandermagazin SCHWEIZ

Die schönsten Hüttentouren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

In bester Lage

Es gibt grosse und kleine, neue und alte, runde und eckige, bescheidene und luxuriöse, moderne und traditionelle, gemauerte und hölzerne. Die Vielfalt der Schweizer Hütten ist gross und sie haben einiges gemeinsam: Sie schützen vor Wind und Wetter, bieten Erholung nach der Anstrengung und am Abend ein warmes Bett.

Wandern zu einer Hütte: da sind meist einige Höhenmeter zu bewältigen, häufig braucht es Ausdauer, oft auch Trittsicherheit. Hüttenwandern heisst aber auch weg sein vom Alltag, einen Sonnenuntergang in den Bergen erleben, nach dem Abendessen müde in den Schlafsaal kriechen, anderntags früh aufstehen und eine magische Morgenstimmung geniessen.

Dieses Wanderbuch enthält 88 Hüttenwanderungen in der ganzen Schweiz. Die meisten Berghütten befinden sich naturgemäss in den Bergkantonen, weshalb diese auch mit einer entsprechenden Anzahl Touren vertreten sind. Aber auch in den Voralpen und im hügeligen Mittelland, ja sogar zwischen Baselland und Aargau kann man Hüttenwandern.

Wir haben leicht zugängliche Hütten in tieferen Lagen besucht und auch solche, die für Familien mit Kindern geeignet sind. Wir sind auf anspruchsvollen Bergwegen in die Höhe gestiegen und haben uns an alpine Zustiege gewagt, die Kondition und Schwindelfreiheit erfordern.

Und ob Tageswanderung oder Mehrtagestour, ob mit oder ohne Übernachtung, ob draussen auf der Terrasse oder drinnen in der Stube – nirgendwo schmeckt das Essen besser als auf einer Hütte.

Bernadett Barta, Jochen Ihle

Die 88 schönsten Hüttentouren der Schweiz

212 Seiten, 12,2 x 21 cm, CHF 24.90

ISBN 978-3-03865-090-4

Rothus Medien, Solothurn

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch