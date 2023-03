Wandermagazin SCHWEIZ

Wenn die Natur erwacht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

In voller Blüte

Im Frühjahr verwandeln blühende Kirschbäume die Landschaft in ein weisses Blütenmeer. Dann ist die Zeit, den Frühling mit allen Sinnen zu geniessen. Die neue Ausgabe des Wandermagazin SCHWEIZ widmet sich dem Frühlingswandern in all seinen Facetten.

Das Frühjahr mit seinen Düften, Farben und den wärmenden Sonnenstrahlen lockt nach draussen. Wir wandern im Baselland, wo im Frühjahr blühende Kirschbäume die Landschaft in ein weisses Blütenmeer verwandeln, und sind unterwegs auf dem familienfreundlichen Apfelweg im Thurgau. Wir spazieren rund um Meran im Südtiroler Vinschgau, sind zu Besuch bei einem Glockenriemen-Macher und haben uns dem Thema Trekkingstöcke gewidmet.

Ausserdem im Heft: Sorglos wandern auf geführten Touren, Rucksäcke aus Gleitschirmen, Rezepte, Rätsel und das Neueste aus der Wanderwelt – und 12 Wandertipps zum Sammeln.

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch